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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. جريان السيول في نعمان جنوب شرق مكة

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أمطار على مكة
أ أ
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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت عصر اليوم السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على نعمان جنوب مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت نعمان بمنطقة مكة لسيول جارية وأمطار غزيرة مع تساقط حبات البرد.اضافة اعلان

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح نشطة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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