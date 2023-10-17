شاهد.. جريان السيول في نعمان جنوب شرق مكة

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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت عصر اليوم السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على نعمان جنوب مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت نعمان بمنطقة مكة لسيول جارية وأمطار غزيرة مع تساقط حبات البرد. اضافة اعلان





أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة



أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





لسان السيل في نعمان

جنوب شرق

الثلاثاء ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

17 أكتوبر 2023 م

رصد | محمد البلادي

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. pic.twitter.com/V5fjyRTqf6 🔴 فيديولسان السيل في نعمانجنوب شرق #مكه_المكرمة الثلاثاء ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ17 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | محمد البلادي October 17, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.