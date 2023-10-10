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صحيفة تواصل الالكترونية

منها مكة والمدينة.. تحذيرات من حالة مطرية على هذه المناطق لعدة أيام

أمطار غزيرة
حالة مطرية متوقعة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بتوقعات فرص هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على تهامة عسير الباحة.

حالة مطرية متوقعة تبدأ اليوماضافة اعلان

وأوضح على منصة "‘إكس"، أن الحالة المطرية المتوقعة تبدأ مساء اليوم وغدًا الأربعاء.

هطول الأمطار قد يستمر لعدة أيأم

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحسن فرص الأمطار من يوم الأحد القادم وتستمر لعدت أيام على مناطق جنوب غرب المملكة تمتد إلى مكة المدينة.

هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 5 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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