أ أ
أعلنت
جامعة جدة عن بدء التسجيل في 10 برامج تدريبية مؤهلة للشهادات المهنية في عدة
مجالات، تشمل محترف الأعمال في الموارد البشرية، والتصنيع ثلاثي الأبعاد، وخدمة
ضيوف الذهبية المهنية.
جامعة
جدة تُطلق 10 برامج تدريبية للشهادات المهنية
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجامعة إلى تهيئة الخريجين والموظفين حديثًا على المنهجيات والمهارات اللازمة للتأهيل للاختبارات المهنية؛ وذلك بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.
برامج
تدريبية لجميع أفراد المجتمع وتقدم هذه البرامج التدريبية لجميع أفراد
المجتمع من داخل وخارج الجامعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى
تعزيز مهارات القوى العاملة وتطويرها.
وتتميز هذه البرامج التدريبية بأنها تُقدم من قبل خبراء متخصصين في مختلف المجالات وتُعقد في بيئة تعليمية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات.
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).