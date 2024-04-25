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أعلنت جامعة جدة عن بدء التسجيل في 10 برامج تدريبية مؤهلة للشهادات المهنية في عدة مجالات، تشمل محترف الأعمال في الموارد البشرية، والتصنيع ثلاثي الأبعاد، وخدمة ضيوف الذهبية المهنية.





جامعة جدة تُطلق 10 برامج تدريبية للشهادات المهنية



برامج تدريبية لجميع أفراد المجتمع

