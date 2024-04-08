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صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من الموارد البشرية بشأن محتوى مرئي: موظفة المطعم نفت المتداول ولا توجد ضغوطات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الموارد البشرية
أ أ
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول حول موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة.اضافة اعلان

بيان من الموارد البشرية بشأن محتوى مرئي:


وأوضح أنه تم ومباشرتها من قِبل فريق الرقابة الميدانية في ‪@HRSD_SA ، وزيارة المنشأة للتحقق ومقابلة الموظفة، التي أكدت عدم صحة ما تم تداوله، وعدم وجود أي ضغوط عليها في أداء عملها.
وأضاف أن فريق الرقابة رصد خلال الزيارة وجود عدد خمسة موظفين في المنشأة، منهم 3 سيدات. وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأن ما ورد في المقطع.
‏وذكَّر المتحدث بقنوات التواصل مع ‪@HRSD_SA من خلال الاتصال بـ (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة.

تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية:


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية.
وتهدف المبادرة إلى تنظيم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعي الوزارة المستمر إلى:
1-مراجعة تنظيمات سوق العمل.
2- تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، وتماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل.
3- تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
4- حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.

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