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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن الإجراءات اللازمة عند سفر العاملة المنزلية

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الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا مهمًا بشأن الإجراءات اللازمة عند سفر العاملة المنزلية.

توضيح بشأن إجراءات سفر العاملة المنزليةاضافة اعلان

وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة إكس، أنه بإمكان المقيم السفر، ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية، وهوية مقيم سارية، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "عند سفر العاملة المنزلية ما هي الإجراءات اللازمة؟ وهل يكتفى بجواز سفر؟ وهل يلزم وجود بطاقة الإقامة بالرغم أن إقامتها سارية المفعول؟".


إتاحة تسلّم جواز السفر عد تجديده إلكترونيًا

وأكدت "الجوازات"، أنها أتاحت خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.



وبينت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.


طريقة تسلّم جوازات السفر

 وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.

الجوازات تصدر 16.667 قرارًا بحق مخالفين

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 16.667 قرارًا إداريًا خلال شهر رمضان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
 وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.


 ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم "999" في بقية مناطق المملكة.

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