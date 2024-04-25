أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 25 إبريل.. الفرنك السويسري بـ 4.11 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام،
خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 25 من إبريل، مقابل الريال وفق
تحديث البنك المركزي “ساما”.
سعر
الدولار واليورو مقابل الريالوقد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.1188 ريال، والجنيه
الإسترليني 4.6 ريال.
أسعار
العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم
إماراتي: 1.0210
ريال
دينار بحريني: 9.9456 ريال
دينار كويتي: 12.1733 ريال
ريال عماني: 9.7490 ريال
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.6226 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
سعر اليورو: 4.1188 ريال
فرنك سويسري: 4.1152 ريال
تأثير
أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةوتتقلب
أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات
الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.