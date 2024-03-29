الجمعة 19 رمضان.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء
ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 8 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جازان والقنفذة، و31 في الأحساء ووادي الدواسر، و29 درجة في المدينة المنورة والرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، وطريف وحائل 13، والقريات وأبها والمجمعة 14، وعرعر والباحة وتبوك ورفحاء 15 درجة مئوية.