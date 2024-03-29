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الجمعة 19 رمضان.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 8 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جازان والقنفذة، و31 في الأحساء ووادي الدواسر، و29 درجة في المدينة المنورة والرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، وطريف وحائل 13، والقريات وأبها والمجمعة 14، وعرعر والباحة وتبوك ورفحاء 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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