الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

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تنبيه مهم بخصوص طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445

أمانة العاصمة المقدسة
أمانة العاصمة المقدسة
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها تواصل استقبال الطلبات المتعلقة بتصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هــ.

ودعت الأمانة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة التقدم إلى لجنة إسكان الحجاج لإنهاء إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم وفق الاشتراطات المحددة .اضافة اعلان

إصدار تصاريح الحج حتى نهاية شهر شعبان

 وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات اعتبارًا من 1445/1/1هـ وستواصل أعمالها حتى نهاية شهر رجب 1445هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى إصدار من 3500 إلى 4000 تصريح، ولما يقارب نصف مليون غرفة تصل طاقاتها الاستيعابية إلى أكثر من 2 مليون حاج.

25 مكتب هندسي معتمد

 وبين الزيتوني أن اللجنة وفرت حوالي 25 مكتبًا هندسيًا معتمدًا، تقوم باستقبال الطلبات وإرسالها إلكترونيًا إلى اللجنة عبر قسم الاستقبال، ثم التدقيق من قبل فنيي السلامة الوقائية والفرق الميدانية، إلى أن تعرض على أعضاء ورئيس اللجنة ومن ثم يتم طباعه التصريح.


تنبيه مهم لأصحاب المباني المراد تأجيرها بموسم الحج

 ونوه أن الأمانة تهيب بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بالمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام، مع ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلنة والمتاحة عبر موقع الأمانة للاطلاع على كافة الشروط المطلوبة.

تقدم الطلبات في أسرع وقت ممكن

 وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة التي تنفذها عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك لحث الملاك والمستثمرين للمباني المجهزة لإسكان الحجاج للتقدم بالطلبات في أسرع وقت ممكن، ولضمان تهيئة الأوضاع الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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