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أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

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وزارة الشؤون البلدية
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دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك المباني السكنية والتجارية بالعاصمة المقدسة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني وفق الدليل الذي أصدرته مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.اضافة اعلان

ضرورة إصدار الشهادة قبل انتهاء المدة التصحيحية

 وأكدت الأمانة ضرورة إصدار الشهادة قبل انتهاء المدة التصحيحية، وذلك استمراراً لجهودها في تحسين المشهد الحضري، وإزالة كافة عناصر التشوه البصري ورفع مستوى جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.

ما هي شهادة امتثال المباني؟
 وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن شهادة امتثال المباني هي وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة.
 ويتطلب إصدارها معايير محددة؛ تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتكون مدتها 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق "بلدي" بخطوات سهلة وميسرة.

أهم أهداف شهادة امتثال المباني
 وأضاف؛ أن الشهادة تهدف إلى ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني.
 كما تهدف إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص قد تشكل تشوهاً بصرياً في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري، إضافة إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال، مؤكداً أهمية دور الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

تعزيز جودة الحياة في المحاور المستهدفة
وتأتي هذه الخطوة امتثالاً لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها وتحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري وتعزيز جودة الحياة في المحاور المستهدفة، والحفاظ على الممتلكات العامة.

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