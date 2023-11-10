منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، تحذيرًا عاجلًا من فرصة هطول أمطار غزيرة على مناطق
المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع بمشيئة الله تعالى، حالة مطرية تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.
حالة
مطرية قوية على مكة والمدينة وهذه المناطقوأشار
إلى هطول أمطار متوقعة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة
والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية ومن ثم الباحة وعسير وجازان.
أمطار وسيول وبرد وريح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.