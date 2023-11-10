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منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

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أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، تحذيرًا عاجلًا من فرصة هطول أمطار غزيرة على مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع بمشيئة الله تعالى، حالة مطرية تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.اضافة اعلان

حالة مطرية قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق

وأشار إلى هطول أمطار متوقعة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية ومن ثم الباحة وعسير وجازان.

أمطار وسيول وبرد وريح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

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