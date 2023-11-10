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أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

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سيول جارية بالليث
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة على محافظة الليث، اليوم الجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول محافظة الليث نتيجة تساقط الأمطار بغزارة على الليث وجدة ومكة مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.


أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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