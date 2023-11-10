أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة على محافظة الليث، اليوم الجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول محافظة الليث نتيجة تساقط الأمطار بغزارة على الليث وجدة ومكة مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.





أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق





عضو المجموعة محب الخير سندالسلمي سيل كبير مع وادي ضهياء شرق ⁧ #الليث ⁩ قبيل مغرب اليوم الجمعة ٢٦ ربيع اخر ١٤٤٥عضو المجموعة محب الخير سندالسلمي pic.twitter.com/wS1wWCKfgY November 10, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.