أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة،
جرت السيول المتدفقة على محافظة الليث، اليوم الجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار
على الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول محافظة الليث نتيجة تساقط الأمطار بغزارة على الليث وجدة ومكة مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.
أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
سيل كبير مع وادي ضهياء شرق #الليث قبيل مغرب اليوم الجمعة ٢٦ ربيع اخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 10, 2023
عضو المجموعة محب الخير سندالسلمي pic.twitter.com/wS1wWCKfgY
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.