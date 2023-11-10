مذهل.. شاهد سيول قوية تقتلع الأشجار غرب أضم جنوب مكة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول مساء اليوم الجمعة، وتدفقت بقوة حتى اقتلعت الأشجار غرب محافظة أضم جنوب منطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اتقلعت السيول القوية الأشجار وملأت الأودية بمحافظة أضم غرب مكة، وسط أجواء غير مستقرة.





أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق





سيول قوية تقتلع الأشجار غرب اضم جنوب

الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

10 نوفمبر 2023 م

من | عبدالعزيز الثبيتي

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. pic.twitter.com/rnwAUwlWOB 📹 شاهدسيول قوية تقتلع الأشجار غرب اضم جنوب #مكه_المكرمة الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ10 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | عبدالعزيز الثبيتي November 10, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.