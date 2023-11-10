مذهل.. شاهد سيول قوية تقتلع الأشجار غرب أضم جنوب مكة

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت
السيول مساء اليوم الجمعة، وتدفقت بقوة حتى اقتلعت الأشجار غرب محافظة أضم جنوب
منطقة مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اتقلعت السيول القوية الأشجار وملأت الأودية بمحافظة أضم غرب مكة، وسط أجواء غير مستقرة.
أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
📹 شاهد— طقس (@tqqs) November 10, 2023
سيول قوية تقتلع الأشجار غرب اضم جنوب #مكه_المكرمة
الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
10 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عبدالعزيز الثبيتي
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وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.