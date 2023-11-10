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مذهل.. شاهد سيول قوية تقتلع الأشجار غرب أضم جنوب مكة

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السيول تقتلع الأشجار
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول مساء اليوم الجمعة، وتدفقت بقوة حتى اقتلعت الأشجار غرب محافظة أضم جنوب منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اتقلعت السيول القوية الأشجار وملأت الأودية بمحافظة أضم غرب مكة، وسط أجواء غير مستقرة.

أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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