"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس

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صنّفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المدارسَ من حيث الأداء ضمن 4 مستويات وفقًا للنتيجة المكتسبة على مستوى المجمع والمراحل والمجالات. اضافة اعلان

وعرفت الهيئة التقويم المدرسي بأنه عمليات منهجية؛ لجمع البيانات عن أداء مدارس التعليم العام بأساليب وأدوات تقويم متنوعـة.





تحديد مستوى جودة الأداء





تصنيف المدارس في 4 مستويات





توفير بيانات موثوقة





التحسين المستمر في أداء المدارس



أهمية التقويم المدرسي



وتقوم الهيئة بتحليلهـا وتحديـد مسـتوى جـودة أدائهـا فـي ضـوء المعايير، والأدوات المعتمدة من الهيئة، وتقديم مقترحات للتحسين والتطوير.وجاء تصنيف أداء المدارس الذي استعرضته الهيئة في سياق التقويم والاعتماد المدرسي للعام الدراسي 1445هـ – 2023م، وفق تراتبية معينة.المستوى الأول من 90% فأعلى، ويتطلب مستوى أداء متميز واستدامة التميز والابتكار.المستوى الثاني من 75% إلى أقل من 90% وذلك مستوى أداء جيد بحاجة إلى استمرار التحسين والتطوير والمتابعة.المستوى الثالث من 50% إلى أقل من 75% وهو مستوى أداء مقبول بحاجة إلى تحسينات كبيرة في بعض المجالات.المستوى الرابع بـأقل من 50% ويعتبر مستوى أداء منخفض بحاجة إلى تدخلات جوهرية للتحسين في معظم مجالات التقويم.وأوضحت الهيئة أن التقويم المدرسي يهدف إلى توفير بيانات موثوقة حول جوانب القوة وفرص التحسين لأداء المدرس؛ لتمكينه من التطوير والتحسين المستمر، بما يسهم في إعداد متعلم منافس عالميًا.ويهدف إلى تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المسـتند إلـى المعـايير فـي مدارس التعليم العام، وتعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمـور فـي عمليـات تقـويم الأداء المدرسي وتطويره.ويهدف التقويم المدرسي أيضًا إلى دعـم التطـوير والتحسـين المستمر لأداء المدارس؛ لتحقيـق نواتج الـتعلم المستهدفة، ودعـم المـدارس فـي إيجـاد حـلـول مبتكـرة وطـرق إبداعيـة، لتلبيـة احتياجاتها.بالإضافة إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المـدارس بأنواعهـا للمستفيدين، تسـاعد فـي اتخاذ القرارات، وإدارة نظـام التعليم بفاعلية.توفير بيانات موثوقة حول جوانب القوة وفرص التحسين.التحسين المستمر بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية.تنمية القدرات البشرية في إعداد متعلم منافس عالميًا.