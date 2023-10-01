"تقويم التعليم" تحدد موعد بدء اختبارات أعمال السنة والشفهية والتحريرية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم عن موعد بداية اختبارات أعمال السنة، لافتة إلى أنها تنطلق يوم الأحد ١٤٤٥/٣/١٦هـ .

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بداية الاختبارات







وأوضحت تقويم التعليم أن بداية اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية الأحد ١٤٤٥/٤/٢١هـ .





وأضافت الهيئة: بداية الاختبارات الشفهية و العملية الثلاثاء ١٤٤٥/٤/٢٣هـ وستكون بداية الاختبارات النهائية الأحد ١٤٤٥/٤/٢٨هـ .



في وقت سابق، نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.





ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.





بداية العام الدراسي الجديد





يذكر أن العام الدراسي الجديد 1445هـ، بدأ قبل أسابيع، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.





معلومات عن منصة مدرستي





وتعد منصة مدرستي بمثابة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.





ويتم حاليا اعتماد الدراسة عن بعد في منصة مدرستي في حالة التقلبات الجوية والإعلان عن تعليق الدراسة من قبل الإدارات التعليمية