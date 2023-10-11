الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"تقويم التعليم" توضح 6 خطوات لمتابعة فريق التقويم الذاتي

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
تقويم التعليم
أ أ
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كشف حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لهيئة تقويم التعليم عن خطوات متابعة فريق التقويم الذاتي وإغلاقه عبر "منصة تميز الرقمية" للتقويم والاعتماد المدرسي. اضافة اعلان

خطوات تنفيذ الخدمة:


1- الدخول على منصة تميز الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي.
2- إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.
3- الضغط على أيقونة (إكمال التقويم الذاتي).
4- الضغط على أيقونة (متابعة فريق التقويم).
5- ستظهر شاشة موضح بها اسماء أعضاء فريق التقويم ومستوى التقدم في تعئبة الأدوات لكل عضو.
6- بعد اكتمال تعبئة جميع الأدوات يمكنك الضغط على أيقونة (إغلاق التقويم).

صرف المكافآت يستغرق مدة 3 أشهر


في وقت سابق، أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، توضيحًا مهمًا حول موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات.

وكشف حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أن صرف المكافآت المالية للاختبارات الورقية والرقمية يستغرق مدة زمنية ثلاثة أشهر كحد أقصى.
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: " تم تكليفي بمراقبة اختبارات جاهزية ورقي ولكن لم يتم صرف المكافأة".

آلية إعلان نتائج الاختبارات

وفي وقت سابق، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.
وأوضحت أن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وأن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.
وأشارت إلى أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة. 

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