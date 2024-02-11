تقلبات جوية.. شاهد شوارع الباحة بعد الأمطار الغزيرة والسيول (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق
مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار في شوارع وطرقات وأحياء منطقة
الباحة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.
امطار غزيره وسيول #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 10, 2024
منقول... pic.twitter.com/bcsXQBM9Z6
الأمطار
والسيول تُحوّل شوارع الباحة إلى أنهاروأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، شوارع الباحة بعد الأمطار والسيول والمركبات تسبح في المياه الجارية
التي غطت الأحياء والشوارع والطرقات.
سيول عقبة #الباحه قبل قليل— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 10, 2024
منقول... pic.twitter.com/vekTJcsSh7
وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من أجواء ماطرة مع جريان السيول وتكوّن السحب الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض،
القصيم والحدود الشمالية.
امطار وسيول #الباحة الآن #أمطار— علي الزهراني (@rsq9999) February 10, 2024
متداول pic.twitter.com/F8N1O9Qu6G
انخفاض
ملموس في درجات الحرارةكما
يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل،
القصيم والحدود الشمالية.
📍فيديو— طقس (@tqqs) February 10, 2024
امطار وسيول منتزه الثروة الوطنية شمال #الباحة
السبت ٢٩ رجـــــب ١٤٤٥هـ
10 فبراير 2024م
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في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.