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تقلبات جوية.. شاهد شوارع الباحة بعد الأمطار الغزيرة والسيول (فيديو)

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سيول وأمطار الباحة
أ أ
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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار في شوارع وطرقات وأحياء منطقة الباحة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.اضافة اعلان


الأمطار والسيول تُحوّل شوارع الباحة إلى أنهار

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع الباحة بعد الأمطار والسيول والمركبات تسبح في المياه الجارية التي غطت الأحياء والشوارع والطرقات.

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من أجواء ماطرة مع جريان السيول وتكوّن السحب الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

كما يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

 في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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