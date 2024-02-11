تقلبات جوية.. شاهد شوارع الباحة بعد الأمطار الغزيرة والسيول (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار في شوارع وطرقات وأحياء منطقة الباحة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.



الأمطار والسيول تُحوّل شوارع الباحة إلى أنهار



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



انخفاض ملموس في درجات الحرارة





امطار وسيول منتزه الثروة الوطنية شمال

السبت ٢٩ رجـــــب ١٤٤٥هـ

10 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/uG3TxPcghT 📍فيديوامطار وسيول منتزه الثروة الوطنية شمال #الباحة السبت ٢٩ رجـــــب ١٤٤٥هـ10 فبراير 2024م February 10, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع الباحة بعد الأمطار والسيول والمركبات تسبح في المياه الجارية التي غطت الأحياء والشوارع والطرقات.وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من أجواء ماطرة مع جريان السيول وتكوّن السحب الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.كما يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.