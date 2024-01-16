أقلها 3 شمال المملكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



رياح شديدة مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في شرورة و30 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة ونجران، و25 في المدينة المنورة، و24 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:القريات وطريف 3، وتبوك 5، وطريف والجوف 6، ورفحاء وعرعر 7، وحائل 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع رياح شديدة مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.