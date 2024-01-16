أقلها 3 شمال المملكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات
الحرارة العظمىوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في
شرورة و30 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة ونجران، و25 في المدينة المنورة، و24 في الرياض.
درجات
الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات وطريف 3، وتبوك 5، وطريف والجوف 6، ورفحاء وعرعر 7، وحائل 8 درجات مئوية.