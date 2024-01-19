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عاجل.. محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)

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محلل الطقس عادل القازنلي
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توقع محلل الطقس، عادل القازنلي، أن تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة إلى ما دون الصفر المئوي الأسبوع المقبل.
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الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي بهذا الموعد

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن أجواء المملكة هادئة ومستقرة، وأنه تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي تتسبب في انخفاض درجات الحرارة حتى يومي الأحد والاثنين.

كتلة قطبية باردة تؤدي لانخفاض الحرارة

وأضاف أن درجات الحرارة متوقع أن تبدأ في الارتفاع تدريجيًا، وأنه في آخر الأسبوع المقبل هناك كتلة قطبية باردة تؤدي لانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة،.

ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

حالة مطرية مستمرة حتى يوم غد السبت

وطالب بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وأوضح أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.

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