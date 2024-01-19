عاجل.. محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)

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توقع
محلل الطقس، عادل القازنلي، أن تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة إلى ما دون
الصفر المئوي الأسبوع المقبل.
الحرارة
قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي بهذا الموعدوأوضح
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن أجواء المملكة هادئة ومستقرة، وأنه تحت
تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي تتسبب في انخفاض درجات الحرارة حتى يومي الأحد
والاثنين.
كتلة
قطبية باردة تؤدي لانخفاض الحرارةوأضاف
أن درجات الحرارة متوقع أن تبدأ في الارتفاع تدريجيًا، وأنه في آخر الأسبوع المقبل
هناك كتلة قطبية باردة تؤدي لانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة.
حالة
مطرية متوقعة على هذه المناطقفي الوقت
نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على
أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة،.
ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تشهد الآن هطول
أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.
فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة ستصل إلى ما دون الصفر المئوي الأسبوع المقبل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eM4VkmpFMd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2024
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرودعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
حالة
مطرية مستمرة حتى يوم غد السبت وطالب بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وأوضح أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.