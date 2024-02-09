بالفيديو والصور.. شاهد قوة السيول بشوارع وطرقات مكة

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مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختالفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار في شوارع وطرقات مكة، نتيجة هطول أمطار غزيرة.



تساقط أمطار غزيرة على مكة



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مكة لسيول قوية مع أمطار على أنحاء متفرقة مع أجواء باردة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.



