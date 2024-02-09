بالفيديو والصور.. شاهد قوة السيول بشوارع وطرقات مكة

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مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختالفة من
المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار في
شوارع وطرقات مكة، نتيجة هطول أمطار غزيرة.
3-امطار حرة #رهاط شمال شرق #مكه قبل قليل— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 9, 2024
من ماجد السبيعي pic.twitter.com/0G3LoXEe8g
تساقط أمطار غزيرة على مكةوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف تعرضت مكة لسيول قوية مع أمطار على أنحاء متفرقة مع أجواء باردة.
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيولفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
امطار #مكه_الان قبيل عصر الجمعة ٢٨ رجب ١٤٤٥ pic.twitter.com/gvJCy5TPXs— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 9, 2024
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.