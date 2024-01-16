عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص هبوب رياح قوية على عدد من
مناطق المملكة.
رياح
قوية متوقعة على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
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- منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الليث وجدة ورابغ والشعيبة".
- منطقة عسير، وتشمل "أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة".
- منطقة الرياض، وتشمل "الخرج والعاصمة ورماح والدوادمي والقويعية وعفيف".
- المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وخريص وسلوى والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".