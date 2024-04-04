تعليم الرياض يحدد آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن الكريم

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حددت إدارة التعليم في الرياض آخر موعد للتسجيل لإلكتروني في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن الكريم للطلبة المستجدين بالصوفف الابتدائية.



التسجيل الإلكتروني بالمدارس الحكومية وتحفيظ القرآن



مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث



وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة، في بيان لها: "إن آخر موعد للتسجيل لإلكتروني في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن الكريم للطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال متاح حتى 1445/10/23هـ الموافق 2024/05/02م.كذلك حددت

وفيما يلي مواعيد الاختبارات:



- بداية اختبارات منتصف الفصل



- بداية الاختبارات العملية والشفهية



- بداية الاختبارات النهائية التحريرية



الفصل الدراسي الثالث



1445/10/12هـ الموافق 21/4/2024م.1445/11/20هـ الموافق 28/5/2024م.1445/11/27هـ الموافق 4/6/2024م.وبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.ومن المقرر أن يعود الطلاب لمقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر في 6/10/1445 الموافق 15/4/2024م.وينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.