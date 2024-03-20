"تعليم الرياض" يطلق المسابقة الرمضانية "يُرَتِّلهُ تَرْتِيْلًا"

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المسابقة الرمضانية عن بُعد لتلاوة القرآن الكريم وتدبّره "يُرَتّلهُ تَرْتِيْلًا"، للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.





أهداف المسابقة الرمضانية " يُرَتِّلهُ تَرْتِيْلًا "



مساران للمسابقة القرآنية



وأوضحت الإدارة أنّ المسابقة التي تُعنى بتلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتدبّره، تهدف إلى غرس حُب كتاب الله في نفوس النشء والعناية به، وتشجيع الطلبة وتحفيزهم لاستثمار الشهر الفضيل لتحقيق الإتقان والتميز في تلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تجويده وتدبّره وفق المنهج الدراسي.وتتكوّن المسابقة من مسارين رئيسين، وهما: مسار التلاوة، ومسار التدبّر.كما أن مسار "التلاوة" يتكون من فرعين، الفرع الأول "نتلوها صحيحة"، وهو عبارة عن حلقة لتصحيح التلاوة في سور محددة من المقرر الدراسي، والفرع الثاني "تراتيل"، وفيها يرتّل الطالب عبر تسجيل صوتي مقطعًا محددًا بإتقان مراعيًا أحكام التجويد.أمّا المسار الثاني "تدبّر" فهو مسابقة في تدبّر بعض سور القرآن الكريم، يجيب المشارك خلالها عن أسئلة في تدبّر معاني ودلالات آيات القرآن الكريم عبر رابط إلكتروني في وقت محدد.ودعت الإدارة إلى إيلاء مسابقة القرآن الكريم العناية والاهتمام، وحثّ الطلاب والطالبات على المشاركة فيها لتحقيق الأهداف المنشودة.‏