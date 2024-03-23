عاجل..تعليق الدراسة في الرياض.. غدا الأحد

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قررت
إدارة تعليم الرياض تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445هـ
عبر منصة مدرستي و منصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات
المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.
تعليق الدراسة بالرياض:
جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقبل أيام، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وقالت "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الرياض ومكاتب التعليم".