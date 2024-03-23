الأحد، 14 رمضان 1445 ، 24 مارس 2024

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عاجل..تعليق الدراسة في الرياض.. غدا الأحد

تعليم الرياض
تعليم الرياض
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قررت إدارة تعليم الرياض تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.اضافة اعلان

تعليق الدراسة بالرياض:


جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقبل أيام، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وقالت "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الرياض ومكاتب التعليم".

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