عاجل.. خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل رحلة التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.
وأوضحت أن الفئة المستحقة ستصلهم رسائل برابط التسجيل خلال فترة التسجيل.
وفيما يلي خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال:
1- تسجيل دخول ولي الأمر لموقع التسجيل الإلكتروني من خلال نفاذ.
2- الاطلاع على ضوابط التسجيل والموافقة عليها.
3- تأكيد صحة بيانات ولي الأمر.
4- تحديد الابن المراد تسجيله.
5- تحديد العنوان.
6- تحديد رغبات المدارس ورياض الأطفال.
7- التحقق من بيانات فحص اللياقة.
8- إرسال طلب التسجيل.
رحلة #التسجيل_الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.. علمًا بأن الفئة المستحقة ستصلهم رسائل برابط التسجيل خلال فترة التسجيل. pic.twitter.com/72wmdN6ruS— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 25, 2024
وأوضحت الوزارة، أن التسجيل الإلكتروني يستهدف الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية.
#التسجيل_الإلكتروني يستهدف الطلبة المستجدين في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية. pic.twitter.com/YZRmDmz7jm— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 25, 2024
وأشارت إلى أن القبول مُتاح للجميع خلال فترة التسجيل الإلكتروني ولا يعتمد على الأسبقية بالتسجيل.
القبول مُتاح خلال فترة #التسجيل_الإلكتروني، وليس بأسبقية التسجيل. pic.twitter.com/glFvJZO1ul— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 25, 2024
التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين
وتبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من اليوم الاثنين، التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.
التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية
ويبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.
التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية
في حين يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.
التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية
بينما حددت الوزارة، بداية التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.
التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية
في حين يبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.
التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم
ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.
التسجيل عبر نظام نوروأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.
التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين
وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العام الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.