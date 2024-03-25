الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

نظام نور
منصة نور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل رحلة التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.
وأوضحت أن الفئة المستحقة ستصلهم رسائل برابط التسجيل خلال فترة التسجيل.اضافة اعلان
وفيما يلي خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال:
1- تسجيل دخول ولي الأمر لموقع التسجيل الإلكتروني من خلال نفاذ.
2- الاطلاع على ضوابط التسجيل والموافقة عليها.
3- تأكيد صحة بيانات ولي الأمر.
4- تحديد الابن المراد تسجيله.
5- تحديد العنوان.
6- تحديد رغبات المدارس ورياض الأطفال.
7- التحقق من بيانات فحص اللياقة.
8- إرسال طلب التسجيل.

 

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل الإلكتروني يستهدف الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية.


وأشارت إلى أن القبول مُتاح للجميع خلال فترة التسجيل الإلكتروني ولا يعتمد على الأسبقية بالتسجيل.

 

التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين

وتبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من اليوم الاثنين، التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.


التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية

ويبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية 

في حين يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

بينما حددت الوزارة، بداية التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية

في حين يبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.

التسجيل عبر نظام نور

وأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين

وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العام الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

اقرأ أيضا

أعلاها 33 وأقلها 7.. درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 رمضان

تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والكليات اليوم

اليوم بدء التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

انفجار شمسي.. مخاوف من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

عاجل.. النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يقوم بهذا الأمر الخاص بالأرصاد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اختبارات الفصل الدراسي الأول 4:01 م الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل ورسميًا.. "التعليم" تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"

العودة للمدارس 9 9:39 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل ولأول مرة.. 99% من مدارس المملكة تلتحق بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي

الطلاب 7:52 ص الأحد، 03 مارس 2024

انطلاق الفصل الدراسي الثالث.. والتعليم تُوجّه بهذا الإجراء

أهم 10 10:00 م السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمدينة و تفاصيل الدراسة في رمضان