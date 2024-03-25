عاجل.. خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

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كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل رحلة التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

وأوضحت أن الفئة المستحقة ستصلهم رسائل برابط التسجيل خلال فترة التسجيل.

وفيما يلي خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال:

1- تسجيل دخول ولي الأمر لموقع التسجيل الإلكتروني من خلال نفاذ.

2- الاطلاع على ضوابط التسجيل والموافقة عليها.

3- تأكيد صحة بيانات ولي الأمر.

4- تحديد الابن المراد تسجيله.

5- تحديد العنوان.

6- تحديد رغبات المدارس ورياض الأطفال.

7- التحقق من بيانات فحص اللياقة.

8- إرسال طلب التسجيل.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل الإلكتروني يستهدف الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية.



وأشارت إلى أن القبول مُتاح للجميع خلال فترة التسجيل الإلكتروني ولا يعتمد على الأسبقية بالتسجيل.

التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين



وتبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من اليوم الاثنين، التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.





التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية



التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم



التسجيل عبر نظام نور



التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين

