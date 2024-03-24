عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والجامعات والكليات التقنية اليوم

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أعلن عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية.
تعليم الرياض وقالت الإدارة العامة للتعليم بالرياض: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض".
#إعلان|— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) March 23, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية… pic.twitter.com/ipW8CJ593Q
تعليم الشرقيةوأعلنت الإدارة العامة للتعليم بالشرقية عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأحد 1445/9/14هـ الموافق 2024/3/24م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأحد 1445/9/14هـ الموافق 2024/3/24م بجميع مدارس المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/hL9Lp1dpbh— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) March 23, 2024
تعليم القويعية
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة القويعية، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة (اليوم) الأحد 14رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة غداً الأحد 14رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_القويعية pic.twitter.com/EsO8EzI2OZ— إدارة تعليم القويعية (@MOE_QWI) March 23, 2024
تعليم عفيفأعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445هـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم عفيف".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ… pic.twitter.com/T7KGI6eSap— إدارة تعليم عفيف (@MOE_AFF) March 23, 2024
الجامعاتفيما يلي قائمة بأسماء الجامعات التي أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم:
جامعة الملك سعود.
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.
جامعة الأميرة نورة.
جامعة شقراء.
جامعة حفر الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.
الجامعة السعودية الإلكترونية.
جامعة الأمير محمد بن فهد.
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الرياض والأحساء.
جامعة نايف العربية.
الكليات التقنيةفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التقنية التي أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم:
الرياض
المزاحمية
القويعية
ثادق
رماح
الدوادمي
شقراء
الكلية التقنية بالاحساء وحفر الباطن
فرع جامعة المجمعة برماح
التدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية بالباحة.