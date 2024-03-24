عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والجامعات والكليات التقنية اليوم

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أعلن عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية.





تعليم الرياض



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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية… pic.twitter.com/ipW8CJ593Q March 23, 2024

وقالت الإدارة العامة للتعليم بالرياض: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض".







تعليم الشرقية



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأحد 1445/9/14هـ الموافق 2024/3/24م بجميع مدارس المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/hL9Lp1dpbh March 23, 2024

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بالشرقية عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأحد 1445/9/14هـ الموافق 2024/3/24م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".





تعليم القويعية



وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة القويعية، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة (اليوم) الأحد 14رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية".







تعليم عفيف



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ… pic.twitter.com/T7KGI6eSap March 23, 2024

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم عفيف".







الجامعات



الكليات التقنية



فيما يلي قائمة بأسماء الجامعات التي أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم:جامعة الملك سعود.جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.جامعة الأميرة نورة.جامعة شقراء.جامعة حفر الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.الجامعة السعودية الإلكترونية.جامعة الأمير محمد بن فهد.جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الرياض والأحساء.جامعة نايف العربية.فيما يلي قائمة بأسماء الكليات التقنية التي أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم:الرياضالمزاحميةالقويعيةثادقرماحالدوادميشقراءالكلية التقنية بالاحساء وحفر الباطنفرع جامعة المجمعة برماحالتدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية بالباحة.