تعرف على آخر موعد لترشيح المعلمين للترقي

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أعلنت وزارة التعليم أن اليوم الأحد هو آخر موعد لرفع طلبات ترشيح المعلمين والمعلمات للترقية عبر نظام فارس، وذلك لمن استوفوا متطلبات الترشيح. اضافة اعلان





شروط ترقية المعلمين في نظام فارس



خطوات تقديم طلب ترقية المعلمين



فيما يلي شروط ترقية المعلمين عبر نظام فارس:1-الحصول على الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين.2-أن يحصل المعلم على درجة لا تقل عن جيد جدًا في تقييم الأداء الوظيفي لمدة ثلاث سنوات قبل التقدم للترقية.3-أن يكون لدى المعلم حد أدنى من نقاط التطوير المهني على الأقل.4-نقديم المسندات اللازمة للطلب الترقية.5-يشترط أن يمضى المعلم ست سنوات في رتبة مدرس ممارس.يمكن التقديم على متطلبات الترقية من خلال منصة فارس الإلكتروني عبر الخطوات الآتية:-الدخول إلى نظام فارس وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة لكي يتم تجهيز ملف الترقية.-اختيار صلاحية الخدمة من قائمة المعلم.- اختيار ترقيات المعلمين.-تعبئة كافة الحقول ذات العلاقة بشكل كامل ودقيق.-إنشاء المعلومات الخاصة بالرخصة المهنية ورفع نسخة منها على الموقع.-تقديم الطلب.