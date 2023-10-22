الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على آخر موعد لترشيح المعلمين للترقي

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت وزارة التعليم أن اليوم الأحد هو آخر موعد لرفع طلبات ترشيح المعلمين والمعلمات للترقية عبر نظام فارس، وذلك لمن استوفوا متطلبات الترشيح.اضافة اعلان

شروط ترقية المعلمين في نظام فارس

فيما يلي شروط ترقية المعلمين عبر نظام فارس:
1-الحصول على الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين.
2-أن يحصل المعلم على درجة لا تقل عن جيد جدًا في تقييم الأداء الوظيفي لمدة ثلاث سنوات قبل التقدم للترقية.
3-أن يكون لدى المعلم حد أدنى من نقاط التطوير المهني على الأقل.
4-نقديم المسندات اللازمة للطلب الترقية.
5-يشترط أن يمضى المعلم ست سنوات في رتبة مدرس ممارس.

خطوات تقديم طلب ترقية المعلمين

يمكن التقديم على متطلبات الترقية من خلال منصة فارس الإلكتروني عبر الخطوات الآتية:
-الدخول إلى نظام فارس وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة لكي يتم تجهيز ملف الترقية.
-اختيار صلاحية الخدمة من قائمة المعلم.
- اختيار ترقيات المعلمين.
-تعبئة كافة الحقول ذات العلاقة بشكل كامل ودقيق.
-إنشاء المعلومات الخاصة بالرخصة المهنية ورفع نسخة منها على الموقع.
-تقديم الطلب.

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:55 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

تساقط تجار السموم.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق

وزير العدل
4:45 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير العدل يطلق هذه الخدمة لحفظ كيان الأسرة وتحقيق العدالة

89078 ى
4:45 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

شاهد.. جريان سيول المعظم جنوب شرق تبوك

أخبار السعودية
4:33 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة الاستحقاق في حساب المواطن وآخر موعد لترشيح المعلمين للترقي

اقرأ أيضا

"سجل المتابعة اليومية" خدمة جديدة تتيحها منصة "مدرستي" للمعلمين

"الشؤون الإسلامية"تنظم دورة تأهيلية للدعاة والداعيات على نظام العقود

"الشؤون البلدية" تُحذر من تركيب المظلات خارج نطاق الملكية

"إنفاذ" تعلن بيع 17 عقارا متنوعاً في الشرقية في مزاد عام

لجنة إسكان مكة تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة للحجاج

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 9:03 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تفاصيل خطة "التعليم" لرفع مستوى الطلاب من 50 إلى 80%

طلاب المدارس 3:37 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

4 عقوبات محظورة على الطلاب في المدارس.. تعرف عليها

وزارة التعليم 5:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إطلاق مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" لخدمة طلاب أكثر من 1300 مدرسة

مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية 7:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إعلان نتائج مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية لعام 1444هـ

اقرأ أيضا

15130
2:40 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

الباقات والأسعار.. مشروع حافلات مكّة يطلق الخدمات المتكاملة المدفوعة

أخبار السعودية
1:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أعلى راتب لاستحقاق حساب المواطن ومعاش المطلقات

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
12:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

ذوي الاعاقة 1
11:28 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

37 % من ذوي الإعاقة أتموا دراسة الثانوية والجامعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

elaosboa60145
3:19 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

عُمان تُحذر واليمن يُناشد.. تطورات الإعصار "تيج" وتأثيراته على المملكة

لاعبون مسلمون
1:41 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

ماذا فعل 3 لاعبين عرب بعد أن طلب منهم الوقوف حدادًا على أرواح الصهاينة؟

أخبار السعودية
1:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أعلى راتب لاستحقاق حساب المواطن ومعاش المطلقات

أمطار غزيرة
1:04 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

“الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق لـ9مساءً

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
12:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن