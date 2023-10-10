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صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" لخدمة طلاب أكثر من 1300 مدرسة

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
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أطلقت وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي".اضافة اعلان
وتستهدف المبادرة أكثر من 1300 مدرسة حكومية وأهلية في مختلف مناطق المملكة، كونها ثاني مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى".


توعية طلاب المتوسطة والثانوية

وترمي إلى توعية طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية حول الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور لتحفيز هذا الجيل على المضي قدمًا نحو عالم التقنيات المتقدمة، ولشحذ هممهم للالتحاق بالأولمبياد الوطني.
وتهدف مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" إلى دعم صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي من الطلاب والطالبات السعوديين في هذه المرحلة العمرية.


تمكين شباب الوطن والارتقاء بهم

وتحقيق الأثر فيهم بما يحقق اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها لتمكين شباب الوطن والارتقاء بهم، بوصفهم الطاقة التي لا تنضب، وتستمر المبادرة إلى 28 نوفمبر نهاية فترة التسجيل في الأولمبياد الوطني.
 ويستهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" الذي أعلنت عنه (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة “مشاركة 300 ألف طالب وطالبة بمرحلتي المتوسطة والثانوية.


اكتشاف المتميزين من الطلاب

 ويسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.
 يذكر أن هذه المبادرة تأتي مكملة لفعالية الطريق "أذكى" التي أقيمت الجمعة الماضية في الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم و"موهبة" بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

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