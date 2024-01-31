ترخيص الدفاع المدني شرط تجديد الرخصة التجارية في هذا الموعد

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قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضرورة توفر ترخيص دفاع مدني سارٍ، كأحد متطلبات تجديد الرخصة التجارية، وذلك ابتداءً من تاريخ 20 من فبراير المقبل. اضافة اعلان





ترخيض الدفاع المدني إلزامي لتجديد الرخصة التجارية



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شروط تجديد الرخصة التجارية



المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة التجارية



خطوات تجديد الرخصة التجارية

