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ترخيص الدفاع المدني شرط تجديد الرخصة التجارية في هذا الموعد

وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
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قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضرورة توفر ترخيص دفاع مدني سارٍ، كأحد متطلبات تجديد الرخصة التجارية، وذلك ابتداءً من تاريخ 20 من فبراير المقبل.اضافة اعلان

ترخيض الدفاع المدني إلزامي لتجديد الرخصة التجارية

ويهدف قرار الوزارة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وكان الدفاع المدني دشّن، في مايو 2023، خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة "سلامة" الإلكترونية.

الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني من خلال بوابة "سلامة"

وتشمل الخدمات إصدار شهادة أدوات السلامة وتعديل بيانات ملف المنشأة، وإصدار التقارير الفنية، واعتماد شركات ومؤسسات السلامة، والمكاتب الهندسية الاستشارية.

شروط تجديد الرخصة التجارية

1ـ إرفاق الترخيص الأصلي.
2ـ نسخة من التراخيص من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
3ـ عقد الإيجار ساري لمدة ستة أشهر على الأقل.
4ـ إرفاق صور للمبنى واللافتة باللغة العربية.
5ـ رسوم الخدمة : متغيرة حسب النشاط .

المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة التجارية

ـ عقد الإيجار أو سند الملكية أو عقد الاستثمار الموقع من البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى.
ـ عقد التنظيف (اختياري حسب العقد ونوع النشاط).

خطوات تجديد الرخصة التجارية

1ـ انقر (بدء الخدمة).
2ـ حدد الترخيص.
3ـ دفع الرسوم.
4ـ يمكن الدفع عن طريق نظام سداد من هنا .

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