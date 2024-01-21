تخريج 180 موظفًا من برنامج الدبلوم العالي للتخطيط الحضري بجامعة الملك سعود

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رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري. اضافة اعلان

البرنامج أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، لتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية من موظفي ديوان الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.





أهداف برنامج الدبلوم العالي



نخبة من الكفاءات الوطنية



ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية في المدن، وضخ عدد أكبر من الممارسين المؤهلين في التخطيط لإدارة التطوير العمراني وفق أفضل المعايير، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والممارسات المتعلقة بالتخطيط وتحسين المشهد الحضري، لتكون رافدًا قويًا في انحسار التشوه البصري ومعالجته.كما يهدف إلى تنمية مهارات موظفي الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والعالمية في مجال التخطيط والتصميم الحضري.وأكد الحقيل، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن البرنامج هو أحد المبادرات التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، للاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري في قطاعات الوزارة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في رفع مستويات الجودة والكفاءة في الأداء والتشغيل، وتعزيز واستدامة الخدمات المقدمة في القطاعين البلدي والإسكاني.وأضاف معاليه أن الوزارة حرصت من خلال البرنامج على إعداد كوادر وخبرات هندسية ومعرفية متخصصة في مجال التخطيط الحضري, من خلال مناهج ودراسات علمية وعالمية متقدمة لتحسين المشهد الحضري في جميع مناطق المملكة، وتحقيق الممارسة الفعلية في مدن وأكاديميات عالمية.من جانبه، بيّن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ، في كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الأثر البالغ لدعم القيادة الرشيدة - أيّدها الله - في تمكين الجامعة من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن الجامعة تفخر بتخريج نخبة من الكفاءات الوطنية من الموظفين بالوزارة، مشيداً بجهودهم ومثابرتهم خلال مسيرتهم العلمية، ومؤكداً على أن الخريجين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من عملية التحول الوطني والتنمية العمرانية في المملكة.يُذكر أن برنامج الدبلوم تم إطلاقه نهاية العام 2022 بموجب اتفاقية وقعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجامعة الملك سعود، وبمشاركة من جامعة الملك عبدالعزيز، حيث تم الاستعانة بعدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين من جامعات ومعاهد وبيوت خبرة عالمية، كما شارك عدد من المعاهد والمراكز العالمية المتخصصة لإيفاد المرشحين من الملتحقين بالبرنامج في زيارات علمية وعملية لتلك المعاهد والمراكز خارج المملكة.