الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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بهذه المناطق.. محلل طقس يُحذر من منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع المقبل

الطقس - موجة برد - الشتاء - ارشيف الصور
أجواء باردة
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توقع محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى منتصف الأسبوع المقبل.

انخفاض عام في درجات الحارة

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن انخفاض درجات الحرارة مع الجبهة الهوائية الباردة ناتج عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على أجواء المملكة.
وأضاف أن الرياج الشمالية الغربية هي الطقس المسيطر الجالب للهواء البارد بشكل ملحوظ، لذلك الأجواء باردة على معظم مناطق شمال المملكة.


وأشار إىل أن درجات الحرارة المسجلة هي في مجملها أقل من 10 مئوية على معظم الأنحاء، متوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم ثم تعاود لمثل معدلاتها.
وبين أن فرص هطول الأمطار تقل حتى الأسبوع المقبل، مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة والجافة والتي بؤدي لاستقرار الطقس مع تكون الضباب على بعض المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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