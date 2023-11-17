أمطار الرياض.. شاهد السيول في وادي الشوكي تصب في روضة التنهات

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بالتزامن مع الحالة
المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، على رماح ووادي الشوكي وصبت في روضة التنهات.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، السيول التي جرت بقوة نتيجة أمطار غزيرة على الرياض.🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) November 17, 2023
سيول شعيب الشوكي تصب
في #روضة_التنهاة
الجمعة ٣ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
17 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
من | عبدالله البرغش
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أمطار
رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق في تقريره
عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح
نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.🔴 مشاهد متداولة لـ— طقس (@tqqs) November 17, 2023
سيول طيبه في شعيب #رماح
شمال شرق #الرياض
الجمعة ٣ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
17 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
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شعيب غيلانة ب #رماح اليوم الجمعة ٣ جمادأول ١٤٤٥ شمال شرق #الرياض— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 17, 2023
📷 هاوي البر pic.twitter.com/OVTKeFAXmW
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.