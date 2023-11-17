أمطار الرياض.. شاهد السيول في وادي الشوكي تصب في روضة التنهات

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، على رماح ووادي الشوكي وصبت في روضة التنهات. اضافة اعلان





سيول شعيب الشوكي تصب

في

الجمعة ٣ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

17 نوفمبر 2023 م

من | عبدالله البرغش

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. pic.twitter.com/0jmH60JQJN 🔴 فيديو مباشرسيول شعيب الشوكي تصبفي #روضة_التنهاة الجمعة ٣ جمادى الأول ١٤٤٥هـ17 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 من | عبدالله البرغش November 17, 2023

أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، السيول التي جرت بقوة نتيجة أمطار غزيرة على الرياض.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.