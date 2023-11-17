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أمطار الرياض.. شاهد السيول في وادي الشوكي تصب في روضة التنهات

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سيول الرياض
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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، على رماح ووادي الشوكي وصبت في روضة التنهات.اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، السيول التي جرت بقوة نتيجة أمطار غزيرة على الرياض.

أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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