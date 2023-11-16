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مكة بالمقدمة.. أعلى المدن تسجيلًا للأمطار بالمملكة

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نشرة الأمطار
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سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بالمملكة، حيث بلغت 67.6 ملم في حي أم السلم بمحافظة جدة.

جدة تتصدر محافظات مكة في كميات الأمطاراضافة اعلان

 فيما سجّل حي الأمير فواز 56.4 ملم، وحي الجامعة 38.6 ملم، وسجّلت الليث 28.6 ملم، والهدا بالطائف 19.0 ملم، وميقات السيل الكبير 16.5 ملم.
 جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 95 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت 9 مناطق، هي،
 "الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والحدود الشمالية، والباحة، والجوف".

كميات الأمطار المتساقطة على الرياض

 وكشف التقرير عن تسجيل منطقة الرياض 22.0 ملم في البطين الجنوبي بمحافظة الزلفي، و 15.0 ملم في مزارع خروب بشقراء، و 13.0 ملم بكل من شقراء، وروضة السبلة بالزلفي.
 فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة 4.2 ملم في مهد الذهب. وفي منطقة القصيم سجّلت رياض الخبراء 27.0 ملم، وقبة بالأسياح 20.4 ملم، ومحطة القطار بالقصيم 16.2 ملم، والبكيرية 15.0 ملم.


حفر الباطن تتصدر مدن المنطقة الشرقية

 وأوضح التقرير عن تسجيل الرقعي بحفر الباطن في المنطقة الشرقية (8.2) ملم، والصرار بالنعيرية (5.9) ملم. وفي عسير سجّلت بني عمرو بالنماص (9.2)، وتنومة (5.6) ملم، وبللسمر بأبها (5.0) ملم.
 وفي الحدود الشمالية سجّل مطار عرعر (5.0) ملم، والعويقيلية (4.6) ملم.
بينما شهدت منطقة الباحة تسجيل (4.8) ملم في الباحة، وسجّلت الجوف (3.0) ملم في طلعة عمار بسكلكا، و (1.2) بالشويحيطية في سكاكا.


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