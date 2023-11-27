برد وثلوج.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من منخفض جوي وانخفاض الحرارة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من منخفض جوي يؤدي لانخفاض الحرارة على عدد من مناطق المملكة.

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ِانخفاض ملموس في درجات الحرارة



تحذير من منخفض جوي وتساقط الثلوج



رياح مثيرة للأتربة والغبار



سحب رعدية ممطرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة قد تجبر أهل المناطق الشمالية والوسطى على لبس الثياب الشتوية.وبين أن ذلك يأتي بسبب منخفض أصله قطبي متوقع أن يؤثر على تركيا ببعض الثلوج مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة تمتد الى شرق المتوسط.وأشار إلى أنه لا يستبعد هطول بعض الأمطار على أقصى شمال المملكة، يتبع ذلك انخفاض ملموس في الحرارة البداية الشمالية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء ثم الوسطى والشرقية من الأربعاء.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.