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باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

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شتاء السعودية
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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إنه لم يتبق على دخول فصل الشتاء سوى 6 أيام.

شتاء دافئ على المملكة هذا العاماضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هذا العام متوقع أن يكون أدفأ من العام السابق، وأن عدد الليالي الباردة تتناقص بشكل كبير كل عام.
وأضاف أنه أرصاديًا ستدخل المملكة في فصل الشتاء في يوم 1 ديسمبر بمشيئة الله تعالى، وفلكيًا في 22 ديسمبر المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة

ولفت إلى أنه سيلاحظ تباين في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع، من أجواء دافئة على مناطق مختلفة من المملكة.
وبين العقيل، أنه وفق المؤشرات الأولية لتقرير الشتاء هذا العام، بأنه من المتوقع أن يكون دافئًا، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة بمقدار درجة أو درجتين مئوية تقريبًا.

الأمطار المتوقعة في فصل لاشتاء

وأشار إلى أن معدل هطول الأمطار سيكون  حول المعدل، عدا المناطق الشمالية والشرقية ومنطقتي حائل والقصيم.


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