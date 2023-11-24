باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إنه لم يتبق على دخول فصل الشتاء سوى 6 أيام.





شتاء دافئ على المملكة هذا العام اضافة اعلان



ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة



الأمطار المتوقعة في فصل لاشتاء







محلل الطقس عقيل العقيل: شتاء هذا العام متوقع أن يكون أدفأ من العام السابقpic.twitter.com/tGih9uBPKi #الإخبارية فيديو | "6 أيام متبقية على دخول فصل الشتاء"..محلل الطقس عقيل العقيل: شتاء هذا العام متوقع أن يكون أدفأ من العام السابق #نشرة_النهار November 24, 2023

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هذا العام متوقع أن يكون أدفأ من العام السابق، وأن عدد الليالي الباردة تتناقص بشكل كبير كل عام.وأضاف أنه أرصاديًا ستدخل المملكة في فصل الشتاء في يوم 1 ديسمبر بمشيئة الله تعالى، وفلكيًا في 22 ديسمبر المقبل.ولفت إلى أنه سيلاحظ تباين في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع، من أجواء دافئة على مناطق مختلفة من المملكة.وبين العقيل، أنه وفق المؤشرات الأولية لتقرير الشتاء هذا العام، بأنه من المتوقع أن يكون دافئًا، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة بمقدار درجة أو درجتين مئوية تقريبًا.وأشار إلى أن معدل هطول الأمطار سيكون حول المعدل، عدا المناطق الشمالية والشرقية ومنطقتي حائل والقصيم.