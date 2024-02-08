بمكة والرياض وهذه المناطق.. ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة اليوم

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حذر
خبراء الأرصاد من فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من
المملكة.
هطول
أمطار رعدية متفاوتة الغزارة وحسب
"طقس العرب"، فإن آخر التوقعات تُشير إلى اشتداد الأحوال الجوية غير
المستقرة، بحيث تزداد معها فرص هطول أمطار رعدية غزيرة اليوم الخميس في مناطق جنوب
غرب المملكة.
ومن المتوقع مع ساعات الصباح استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة جنوب غرب المملكة وجنوب منطقة الرياض.
الخريطة
المطرية المتوقعة على هذه المناطقوتزداد
فرص الأمطار بدءًا من ساعات الظهيرة، والتي تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات
من البرد أحيانًا، في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
وتمتد الأمطار وبحدة أقل نحو أجزاء من منطقة مكة المكرمة، بحيث قد تشمل العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والطائف، وجنوب وغرب منطقة الرياض.