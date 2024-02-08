بمكة والرياض وهذه المناطق.. ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة اليوم

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حذر خبراء الأرصاد من فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من المملكة.





هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة



الخريطة المطرية المتوقعة على هذه المناطق



طقس لطيف إلى معتدل في مختلف المناطق



أمطار رعدية في أجزاء من جنوب غرب المملكة



تحذيرات مشددة من غزارة الأمطار



وحسب "طقس العرب"، فإن آخر التوقعات تُشير إلى اشتداد الأحوال الجوية غير المستقرة، بحيث تزداد معها فرص هطول أمطار رعدية غزيرة اليوم الخميس في مناطق جنوب غرب المملكة.ومن المتوقع مع ساعات الصباح استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة جنوب غرب المملكة وجنوب منطقة الرياض.وتزداد فرص الأمطار بدءًا من ساعات الظهيرة، والتي تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا، في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.وتمتد الأمطار وبحدة أقل نحو أجزاء من منطقة مكة المكرمة، بحيث قد تشمل العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والطائف، وجنوب وغرب منطقة الرياض.فيما يكون الطقس لطيفًا إلى معتدل في مختلف المناطق، ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، وتكون الرياح معتدلة السرعة، ونشطة صباحًا في أجزاء من جنوب وغرب المملكة ومثيرة للغبار، كما تنشط حركة الرياح ضمن مناطق السحب الرعدية في جنوب المملكة.ومع ساعات المساء والليل، تستمر فرص هطول أمطار رعدية في أجزاء من جنوب غرب المملكة، تكون غزيرة أحيانًا، تشمل أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير، ومكة المكرمة، وجنوب منطقة الرياض وأجزاء من نجران.يأتي هذا وسط تحذيرات مشددة من غزارة الأمطار على بعض السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وعلى مرتفعات مناطق عسير والباحة، ومن الغبار في أجزاء من جنوب وغرب المملكة.