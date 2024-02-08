الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بمكة والرياض وهذه المناطق.. ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة اليوم

elaosboa14283
أمطار ورياح وأجواء باردة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبراء الأرصاد من فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من المملكة.

هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة اضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فإن آخر التوقعات تُشير إلى اشتداد الأحوال الجوية غير المستقرة، بحيث تزداد معها فرص هطول أمطار رعدية غزيرة اليوم الخميس في مناطق جنوب غرب المملكة.
ومن المتوقع مع ساعات الصباح استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة جنوب غرب المملكة وجنوب منطقة الرياض.

الخريطة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وتزداد فرص الأمطار بدءًا من ساعات الظهيرة، والتي تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا، في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
 وتمتد الأمطار وبحدة أقل نحو أجزاء من منطقة مكة المكرمة، بحيث قد تشمل العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والطائف، وجنوب وغرب منطقة الرياض.

طقس لطيف إلى معتدل في مختلف المناطق

فيما يكون الطقس لطيفًا إلى معتدل في مختلف المناطق، ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، وتكون الرياح معتدلة السرعة، ونشطة صباحًا في أجزاء من جنوب وغرب المملكة ومثيرة للغبار، كما تنشط حركة الرياح ضمن مناطق السحب الرعدية في جنوب المملكة.

أمطار رعدية في أجزاء من جنوب غرب المملكة

ومع ساعات المساء والليل، تستمر فرص هطول أمطار رعدية في أجزاء من جنوب غرب المملكة، تكون غزيرة أحيانًا، تشمل أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير، ومكة المكرمة، وجنوب منطقة الرياض وأجزاء من نجران.

تحذيرات مشددة من غزارة الأمطار

يأتي هذا وسط تحذيرات مشددة من غزارة الأمطار على بعض السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وعلى مرتفعات مناطق عسير والباحة، ومن الغبار في أجزاء من جنوب وغرب المملكة.

اقرأ أيضا

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول وضباب على مكة والرياض و5 مناطق

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للسائقين: أمطار وسيول.. خذوا حذركم

عاجل.. مواقيت الصلاة الخميس 27 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بالدمام

الإطاحة بـ 11 مخالفًا لسرقتهم كيابل كهربائية في بيشة والكشف عن جنسياتهم

رئيس شؤون الحرمين يطمئن على صحة إمام وخطيب المسجد النبوي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

6767876 11:08 ص الخميس، 01 فبراير 2024

تساقط أمطار صباحية بين حزم الجلاميد وعرعر شمال المملكة (فيديو)

GFJJMSnWMAAzopN 7:37 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

الساعات القادمة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة

GEas7aJWoAAVlQn 7:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

أمطار غزيرة ورياح.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة بهذه المناطق

GEHSUbRXsAA-Ab4 2:33 م الخميس، 18 يناير 2024

"الأرصاد" تنبّه من استمرار هطول الأمطار على محافظات منطقة الرياض