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"الأرصاد" تنبّه من استمرار هطول الأمطار على محافظات منطقة الرياض

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أمطار الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية على عدد من محافظات منطقة الرياض.اضافة اعلان

"الأرصاد" تنبّه من هطول الأمطار على محافظات الرياض

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل محافظات" الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسلسل ووادي الدواسر والحريق والخرد والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق  وحريملاء ورماح وحوطة بني تميم ورمات وضرما".


الحالة المطرية تستمر حتى السابعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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