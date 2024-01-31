الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الساعات القادمة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة

GFJJMSnWMAAzopN
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من منخفض قطبي بارد يؤثر على مناطق المملكة، خلال الـ 36 ساعة القادمة.

اضافة اعلان

منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال "٣٦" ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء إلى غد الخميس، منخفضًا قطبيًا يؤثر على معظم مناطق المملكة والخليج.
وينتج عن ذلك، موجة برد على المناطق الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية من المملكة.


استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة

وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة غزيرة بين المثلث عرعر وحزم الجلاميد والعراق، مع فرصة ثلوج على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك.


وتمتد الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة، تمتد إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.


انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق

وبين أن نشاط الرياح يكون من متوسط لشبه قوي على أجزاء واسعة من المملكة، مع انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، مع احتمال تشكل الصقيع على شمال المملكة.


سحب ممطرة مع تكون الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

بعد شكوى مواطن لنائب أمير مكة.. حل مشكلة مياه "طفيل" خلال 48 ساعة (فيديو)

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تحديث أسماء المستفيدين

"شؤون الحرمين" تحدد موعد صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام

مواقيت الصلاة الأربعاء 19 رجب.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في سكاكا

عاجل.. منصة إحكام توضح بالتفصيل إجراءات إثبات الملكية العقارية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GE5ofRyWEAA2sab 7:44 ص الأحد، 28 يناير 2024

طقس الإجازة المطولة للطلاب.. "الحصيني" يُبشر بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق

درجات الحرارة - الشتاء 8:02 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

المناطق والتوقيت.. "الحصيني" يُحذر من تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية

GEas7aJWoAAVlQn 7:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

أمطار غزيرة ورياح.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة بهذه المناطق

الطقس 7:44 ص الأحد، 14 يناير 2024

مع عودة الطلاب للدراسة.. "الحصيني" يُبشر بأجواء دافئة وسط النهار وارتفاع نسبي للحرارة

اقرأ أيضا

ا
11:03 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

ضبط مواطن ظهر في محتوى مرئي منتحلًا صفة غير صحيحة

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية
10:32 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط 3 مقيمين وتكشف تفاصيل جريمتهم

ضباب كثيف
10:24 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

ضباب ورياح شديدة على ينبع والرايس والطائف.. تستمر حتى هذا الموعد

TKD1EmXB
10:02 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

رحلة صيد تنتهي بكارثة.. غرق مواطن ستيني في بحر مستورة غرب المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:30 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. مكافأة من دورة تدريبية هل تُحتسب ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

ضباب
7:20 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار وضباب على مكة والشرقية و5 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
6:41 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمدرسين: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

الجواز الجوازات أبشر
5:51 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جددتُ الجواز ودفعت الرسوم ولا أعرف شيئًا للآن.. بماذا ردت "الجوازات"؟

حساب المواطن
4:53 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. تم رفضنا في حساب المواطن لوصول راتب زوجة الأب للحد المانع.. ما الحل؟

ميزة اكتشاف الحوادث في هواتف جالاكسي
3:48 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

يتصل بالطوارئ.. سامسونج تطور ميزة اكتشاف الحوادث في هواتف جالاكسي