الساعات القادمة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من منخفض قطبي بارد يؤثر على مناطق المملكة، خلال الـ 36 ساعة القادمة.



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منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة



استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة



انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق



سحب ممطرة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال "٣٦" ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء إلى غد الخميس، منخفضًا قطبيًا يؤثر على معظم مناطق المملكة والخليج.وينتج عن ذلك، موجة برد على المناطق الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية من المملكة.وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة غزيرة بين المثلث عرعر وحزم الجلاميد والعراق، مع فرصة ثلوج على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك.وتمتد الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة، تمتد إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.وبين أن نشاط الرياح يكون من متوسط لشبه قوي على أجزاء واسعة من المملكة، مع انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، مع احتمال تشكل الصقيع على شمال المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.