الساعات القادمة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من منخفض قطبي بارد
يؤثر على مناطق المملكة، خلال الـ 36 ساعة القادمة.
منخفض قطبي على معظم مناطق المملكةوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع
خلال "٣٦" ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء إلى غد الخميس، منخفضًا قطبيًا
يؤثر على معظم مناطق المملكة والخليج.
وينتج عن ذلك، موجة برد على المناطق الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية من المملكة.
استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعةوأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ،
بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة غزيرة بين المثلث عرعر وحزم
الجلاميد والعراق، مع فرصة ثلوج على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك.
وتمتد الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة، تمتد إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.
انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطقوبين أن نشاط الرياح يكون من متوسط لشبه قوي على
أجزاء واسعة من المملكة، مع انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، مع احتمال
تشكل الصقيع على شمال المملكة.
سحب ممطرة مع تكون الضبابوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.