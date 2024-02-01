تساقط أمطار صباحية بين حزم الجلاميد وعرعر شمال المملكة (فيديو)

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بالتزامن مع الطقس غير المستقر الذي تشهده مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، الأمطار وحبات البرد ما بين محافظات حزم الجلاميد وعرعر بالمنطقة الشمالية.
تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوزوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على عرعر وحزم الجلاميد شمال المملكة، مع تناثر حبات البرد.
ما بين حزم الجلاميد و #عرعر الان س ٨.٤٠ ص الخميس ٢٠ رجب ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 1, 2024
عضو المجموعة خالدالبليهد pic.twitter.com/gwZvtcTowN
أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.
انخفاض في درجات الحرارةيلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".