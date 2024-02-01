تساقط أمطار صباحية بين حزم الجلاميد وعرعر شمال المملكة (فيديو)

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بالتزامن مع الطقس غير المستقر الذي تشهده مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، الأمطار وحبات البرد ما بين محافظات حزم الجلاميد وعرعر بالمنطقة الشمالية. اضافة اعلان





تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز



أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على عرعر وحزم الجلاميد شمال المملكة، مع تناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار