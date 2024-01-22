أمطار غزيرة ورياح.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة بهذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من أمطار غزيرة متوقعة مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.
الحصيني يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمةوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس، فيتوقع اليوم استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ، وذلك بتساقط أمطار خلال "24 " ساعة القادمة من اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء.
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حالة مطرية متفاوتة ومتفرقة من مكان الى أخروأضاف أن الحالة المطرية متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب وشرق مكة.
وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة وتبوك، وغرب وشمال غرب منطقة الرياض، وشرق مناطق مكة والباحة وعسير، وشرقي منطقتي الحدود الشمالية والجوف.