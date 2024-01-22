أمطار غزيرة ورياح.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة بهذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من أمطار غزيرة متوقعة مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.





الحصيني يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة اضافة اعلان



حالة مطرية متفاوتة ومتفرقة من مكان الى أخر



أمطار متوقعة على عسير وجازان والباحة



رياح سطحية مثيرة للأتربة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس، فيتوقع اليوم استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ، وذلك بتساقط أمطار خلال "24 " ساعة القادمة من اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء.وأضاف أن الحالة المطرية متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب وشرق مكة.وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة وتبوك، وغرب وشمال غرب منطقة الرياض، وشرق مناطق مكة والباحة وعسير، وشرقي منطقتي الحدود الشمالية والجوف.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية "رفحاء"، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.