بطاقة تقدير من التأمينات.. تعرف على خدماتها وخطوات التسجيل

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تتيح خدمة تقدير لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من متقاعدين (مدنيين وعسكريين)، ومستفيدين (الزوجة والأبناء الذين لم يبلغوا ٢٠ عاماً)، الحصول على خدمات مميزة في مسارات متنوعة.
العديد من المزايا
وتشمل هذه المسارات: "حلول التمويل، والمزايا والعروض، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، والتطوع تحقيقا للمسؤولية الاجتماعية، وحضور الأنشطة والفعاليات، وذلك بالتعاون مع شركاء برنامج (تقدير) من القطاع الخاص.
ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات والعروض المقدمة من خلال قنوات عدة تشمل: الربط الإلكتروني المباشر مع مقدم العرض أو الخدمة، واستخدام الرمز الترويجي للعرض، والبطاقة التعريفية الإلكترونية في الهواتف الذكية، والبطاقة التعريفية للمتقاعدين.
خطوات التسجيل
- ادخل على الموقع الإلكتروني لبرنامج (تقدير).
- اضغط على أيقونة (الدخول)، وسجل الدخول مستخدما بيانات دخولك الخاصة بالمؤسسة.
- اضغط على زر (عرض الكل) لتظهر لك قائمة بجميع العروض المقدمة.
- اضغط على العرض الذي ترغب بالاستفادة منه للاطلاع على تفاصيله وطريقة الاستفادة منه.
- يمكنك الضغط على الملف الشخصي لتحديث البيانات والتسجيل في مسار (خبرة).
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