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صحيفة تواصل الالكترونية

التأمينات: تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا

ساند
ساند
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وضوابط صرف تعويض "ساند" للمتعطِّلين عن العمل.


وأوضحت التأمينات، عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال أحد المتابعين أن المشترك المتعطل عن العمل يستحق تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" للمرة الأولى إذا عمل مدَّة لا تقل عن 12 شهرًا خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.اضافة اعلان

أحقية صرف تعويض ساند


وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام.

بداية صرف التعويض


وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض «ساند»، وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.

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