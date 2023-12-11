الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات.


جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء" في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد  استفسر بشأن الأجر المسجل في التأمينات، وهل يمكن زيادته.

الأجر المسجل في التأمينات


وأجابت التأمينات، بقولها: "نفيدك أن الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التامينات هو (الاجر الاساسي + بدل السكن + العمولات ان وجدت).

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وأضافت التأمينات، أن نسبة الاشتراك للمشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الاجر المسجل، يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات.


وفي وقت سابق، أكدت

المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل يكون إلزامياً للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

السن الأدنى للاشتراك الإلزامية 


وأضافت التأمينات أن السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة طبقا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.
 

التسجيل في التأمينات


وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، إمكانية التسجيل في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل مباشرة.

الاشتراك في التأمينات


جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم .. خلال كم أقدر أسجل في منشأة جديدة إذا استقلت من منشأة سابقة؟ علما أنه تم استبعادي ولكن يظهر شعار بأن معاملة تسجيل المشترك قيد الإجراء؟".
وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله.. لا يوجد ما يمنع تسجيلك في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل، في حال وجود علاقة عمل يتم تسجيلك مباشرة دون انتظار.
وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام الخاص بالتأمينات لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل يحق للمستفيد الاشتراك في التأمينات عن طريق التوظيف في وظيفتين؟".

نظام التأمين والعمل في أكثر من وظيفة


وأجابت التأمينات، بقولها:  "حياك الله , نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ولتفاصيل أكثر يمكنك الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات". 


كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين من اختصاص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

الاحتساب في نظاقات


جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن الاحتساب في نظاقات والتوطين.
وأجابت التأمينات "حياك الله،  الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين من إختصاص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للاختصاص و إفادتك".


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