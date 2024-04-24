بشرى لأهالي الشرقية.. إطلاق مشروع "الدانة" لاستيعاب 10 آلاف ساكن

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أعلنت مجموعة روشن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع "الدانة"، سادس مجتمعاتها العصرية المتكاملة في المملكة، وثاني مجتمع لها في المنطقة الشرقية والأول في الظهران.

ويمتد مشروع "الدانة" على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وسيضيف أكثر من 2500 منزل عصري على مستوى عالمي إلى المعروض السكني في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية ومركزها الاقتصادي، وسوف يستوعب عند اكتماله نحو 10 آلاف ساكن.





مشروع "الدانة" لاستيعاب 10 آلاف ساكن



ويقع مشروع "الدانة" في موقع إستراتيجي في قلب حاضرة الدمام، عند التقاء الدمام والظهران والخبر، بجوار طريق الملك عبدالعزيز وعلى بعد 20 دقيقة فقط من مطار الملك فهد الدولي.ويضم المخطط العام لمجتمع "الدانة" مرافق متنوعة تمت دراستها بعناية لتلبي جميع احتياجات السكان، وهي السمة المميزة لمشاريع مجموعة روشن.

فبالإضافة إلى مركز المبيعات، يضم "الدانة" مجمع للتسوق وثلاث مراكز تجارية ومركز للرعاية الصحية الأولية ومساجد وست مدارس منتشرة في جميع الأحياء التي تبعد مسافة خطوات عن كل منزل.

وسينقل مشروع الدانة مفهوم الحياة العصرية المتكاملة والمؤنسنة الذي تتبناه روشن إلى ساحل المملكة الشرقي لأول مرة.





مجموعة متنوعة من الخيارات لكل أسرة



10 % من مساحة المشروع للغطاء النباتي الأخضر



ويمزج تصميم "الدانة" ما بين التراث الغني للمنطقة ومواد البناء والتقنيات الحديثة، ويعكس هذا المزيج الفريد التناغم ما بين الماضي والحاضر والمستقبل لتوفير أسلوب حياة عصري ينسجم مع الثقافة المحلية، كما توفر المنازل المعروضة مجموعة متنوعة من الخيارات لكل أسرة، بما في ذلك وحدات الدوبلكس والفلل المصممة خصيصا لتلبية احتياجات مختلف العملاء.وتتمتع منازل "الدانة" بميزات متقدمة لتوفير الطاقة، بما في ذلك طرق العزل الحديثة وسخانات المياه الشمسية سعة 250 لتر وأجهزة تكييف الهواء عالية الكفاءة، مما يؤدي إلى ترشيد الطاقة بشكل كبير يتجاوز متطلبات الكود السعودي للبناء.كما سيتم تخصيص حوالي 10% من إجمالي مساحة المشروع للغطاء النباتي الأخضر، وتحيط هذه المساحات الخضراء بالشوارع الحيوية المظللة بأشجار وشجيرات محلية، مما يوفر للسكان بيئة صحية ويشجعهم على التواصل مع الطبيعة.

كما يوفر أيضًا ممرات للدراجات الهوائية ومراكز للنقل الداخلي، وخيارات تنقل خفيفة للسكان مثل السكوتر والدراجات الكهربائية، مما يقلل من الحاجة إلى المركبات التقليدية.