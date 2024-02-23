النائب العام يبحث مع وزير العدل التركي مكافحة الجرائم العابرة للحدود

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التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في أنقرة عاصمة جمهورية تركيا, بمعالي وزير العدل التركي يلماز تونج.





تفاصيل المحادثات



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العدلية بين البلدين، وسبل تعزيزها وآليات التعاون المشترك في مباشرة الإجراءات القضائية الدولية، والتأكيد على مكافحة الجرائم خاصة العابرة للحدود منها، ودور الأجهزة العدلية في البلدين الشقيقين في ذلك، وجهودهما المشتركة في تفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر.