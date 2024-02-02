النائب العام: استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف

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أكد معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف. اضافة اعلان

وشدد خلال لقائه مع أعضاء ومنسوبي النيابة العامة بالمنطقة الشرقية والنيابة العامة بمحافظة الخبر أمس، على ضرورة مواصلة العمل القضائي الدؤوب في معالجة القضايا.





الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون



تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازها



معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يتفقد النيابة العامة بالمنطقة الشرقية والنيابة العامة بمحافظة الخبر. pic.twitter.com/93ZH6u8tkl February 2, 2024

وأعلن النائب العام، الاستمرار بالجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف للتحقق من تمتع الموقوفين والسجناء من حقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم، وفق بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس".كما التقى المعجب بعدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية، ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.ودعا إلى ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتكثيف الجهود لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز الجودة الشاملة للإجراءات العدلية الجزائية كافة بما يحقق رؤية المملكة 2030م.وخلال الزيارة، اطّلع النائب العام على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك بينها وبين الجهات العدلية والأمنية الأخرى على حماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.