أخبار السعودية.. التحقيق مع مصوري إجابات الطلاب وموقف الجمارك من إدخال الذهب للمملكة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قرار بإنشاء نيابة الملكية الفكرية
أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء "نيابة الملكية الفكرية".
الداخلية تنفذ حكم الشرع في جان بالمدينة المنورة ارتكب جريمة نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالمدينة المنورة، وفيما يلي نص البيان:
"التعليم" تحذر: التحقيق والمساءلة لمصوري إجابات الطلاب
وجهت وزارة التعليم تحذيرا للمعلمين والمعلمات من تصوير إجابات اختبارات الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات، وتوعدت مصوري الإجابات بالتحقيق والمساءلة.
بـ 861 مليون ريال.. منتج "صح" يغلق جولته الادخارية الأولى لشهر فبراير
أقفل منتج "صح" جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال.
خبير طقس يُحذر من تقلبات جوية بعدة مناطق حتى هذا الموعد (فيديو)
حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.
"قوى" تكشف عن حالات إزالة الموظف من بيانات المنشأة
أكدت منصة "قوى" على صفحتها الرسمية في "إكس"، على أنه لا يتم إزالة الموظف من بيانات المنشأة إلا في 3 حالات فقط.
"الغذاء والدواء" ترصد 11 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر يناير
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات خلال شهر يناير من العام 2024 ، على 11 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.
"الجمارك": كل من يحمل ذهبًا بهذه القيمة عليه الإقرار
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شرط الإبلاغ عن الذهب بحوزة المسافرين لرجال الجمارك بالمملكة.
توضيح جديد من حساب المواطن حول مصادر دخل التابعين
أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا مهمًا حول مصادر دخل التابعين.
كم تكلفة تجديد استمارة سيارة منتهية من 10 سنوات؟ المرور يجيب
أوضحت المديرية العامة للمرور، أنه عند تجديد الاستمارة المنتهية، يتم فرض غرامة تأخير بمبلغ ١٠٠ ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.