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"المياه الوطنية": اكتمال تطوير محطة وخطوط مياه بحفر الباطن بأكثر من 45 مليون ريال

المياه الوطنية
المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير محطة نقل المياه مع حفر آبار واستبدال خطوط المياه بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية.اضافة اعلان
 وتجاوزت تكلفة المحطة (45) مليون ريال، ذلك ضمن مبادراتها لتعزيز مصادر المياه الجوفية.

تطوير محطة وخطوط مياه بحفر الباطن

وأوضحت أن المشروع نُفذ عبر مراحل؛ شملت حفر ثلاثة آبار بحقل الآبار لرفع إنتاج مياه الآبار من (90) ألف متر مكعب في اليوم إلى (108) آلاف متر كعب في اليوم، ومرحلة استبدال المضخات داخل محطة نقل المياه بعدد (3) مضخات لزيادة قدرة ضخ المحطة بطاقة تصل إلى (27) ألف متر مكعب في اليوم، ومرحلة استبدال وتنفيذ خطوط مياه بطول يتجاوز (16) ألف متر طولي مع تطوير محطة الضخ.

خدمة المواطنين بمياه الشرب

 وبيّنت الشركة أن المشروع سيسهم مع مكوناته في رفع الكفاءة التشغيلية لخدمة المواطنين بمياه الشرب وتحسين جودتها، وتلبية الطلب المتزايد على المياه، والإسهام في زيادة نسبة التغطية بمنظومة المياه في محافظة حفر الباطن والقرى التابعة لها.



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