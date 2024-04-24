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تبدأ 10 صباحاً.. تحذير من الأرصاد لسكان المنطقة الشرقية

أتربة مثارة
أرشيفية
أ أ
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نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.اضافة اعلان

من 10 صباحاً حتى 7 مساءً:

وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

نشاط الرياح السطحية:


وتوقع المركز نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، وقد تمتد إلى الباحة.
كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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