الشرقية الآن.. شاهد الأمطار والسيول مع برديات كثيفة غرب الجبيل

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بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة المطرية التي تشهدها المملكة والخليج، تعرضت المنطقة الشرقية لأمطار وسيول وتكون برديات كثيفة بالجبيل.





عواصف وأمطار وسيول وبرديات بالجبيل





الثلاثاء ٧ شـــوال ١٤٤٥هـ

16 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/wlwXo1PggO 📍 بردية غرب #الجبيل الثلاثاء ٧ شـــوال ١٤٤٥هـ16 إبـريـل 2024م April 16, 2024

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون البرديات مع قوة الأمطار وتقلبات جوية ورياح سطحية شديدة بالمنطقة الشرقية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.