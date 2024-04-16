الشرقية الآن.. شاهد الأمطار والسيول مع برديات كثيفة غرب الجبيل

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بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة
المطرية التي تشهدها المملكة والخليج، تعرضت المنطقة الشرقية لأمطار وسيول وتكون
برديات كثيفة بالجبيل.
عواصف وأمطار وسيول وبرديات بالجبيل وأظهر مقطع
فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون البرديات مع قوة الأمطار وتقلبات
جوية ورياح سطحية شديدة بالمنطقة الشرقية.
📍 بردية غرب #الجبيل— طقس (@tqqs) April 16, 2024
الثلاثاء ٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
16 إبـريـل 2024م
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أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق
القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة
والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.
الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذرودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر،
من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.