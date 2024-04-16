تأثيرات منخفض المطير.. شاهد السيول تجري أنهارًا في شوارع الدمام

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بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة
المطرية التي تشهدها المملكة والخليج، تعرضت المنطقة الشرقية لأمطار غزيرة حولت
شوارع وأحياء الدمام لأنهار جارية.
السيول تجري أنهارًا في شوارع الدماموأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، غزارة الأمطار والسيول التي أغرقت أحياء وشوارع الدمام مع تقلبات جوية
ورياح سطحية شديدة بالمنطقة الشرقية.
🔴— طقس (@tqqs) April 15, 2024
فيديو
السيول في أحياء #الدمام_الان
الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ
15 إبـريـل 2024م
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أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق
القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.
الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذرودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر،
من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
🔴— طقس (@tqqs) April 15, 2024
شاهد
السيول تغرق الأحياء السكنية
في #البحرين
الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ
15 إبـريـل 2024م
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. pic.twitter.com/FfUrLydnve
وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.