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تأثيرات منخفض المطير.. شاهد السيول تجري أنهارًا في شوارع الدمام

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سيول الدمام
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بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة المطرية التي تشهدها المملكة والخليج، تعرضت المنطقة الشرقية لأمطار غزيرة حولت شوارع وأحياء الدمام لأنهار جارية.اضافة اعلان


السيول تجري أنهارًا في شوارع الدمام

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، غزارة الأمطار والسيول التي أغرقت أحياء وشوارع الدمام مع تقلبات جوية ورياح سطحية شديدة بالمنطقة الشرقية.

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.


الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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